مقتل أحد أفراد قوة حماية الرئيس الأفغاني وإصابة آخر بهجوم كابول

فتح مسلحون مجهولون النار على اثنين من أفراد قوة حماية الرئيس الأفغاني، أشرف غني في العاصمة كابول الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل واحد وإصابة آخر، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وقال طارق عريان، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن المسلحين أطلقوا النار على الاثنين بمنطقة باجمان حوالي الساعة الثامنة و20 دقيقة مساء أمس الجمعة.

وأضاف أن واحدا من أفراد القوة يدعى قيوم الدين مقصودي لقي حتفه في الهجوم وتعرض آخر لإصابات.

وأضاف أنه يجرى التحقيق في الهجوم.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.