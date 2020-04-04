باحث في سلامة المرضى يحذر من “الطب الإلكتروني”.. المعلومات مغلوطة

حذر الباحث والمدرب في سلامة المرضى سلطان المطيري من خطورة تقديم وعرض الاستشارات الطبية المتعلقة بوباء كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المطيري، في تصريحات، إنه مع ازدياد عدد مستخدمي وسائل التواصل في السنوات الأخيرة تحولت من دورها التثقيفي والتوعوي إلى منصة مجانية للوصفات الطبية والاستشارات الصحية، وخرجت بذلك مهنة الطب من حدود المستشفيات حيث تمارس وفق أنظمة وقوانين إلى ساحة إلكترونية لا تخضع لتلك القوانين المهمة والتي لها دور في تقديم الرعاية الآمنة.

وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي لها وجه سلبي، إذ أن المعلومات الصحية التي تقدم من خلال هذه الوسائل قد تكون معلومات مغلوطة أو غير دقيقة.

وأوضح المطيري بأن تشخيص حالة المريض وتقديم استشارات طبية متعلقة بوباء كورونا أو أي مشاكل صحية أخرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر خطر يهدد سلامة المرضى حيث أن الكشف الطبي يجب أن يتم من خلال التواصل المباشر مع المريض لأخذ التاريخ المرضي وإجراء الفحوصات الطبية السريرية والمخبرية والإشعاعية اللازمة وذلك للوصول إلى تشخيص طبي دقيق ثم وصف العلاج المناسب.

وأردف: تقديم استشارات طبية ووصف أدوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي لأضرار ومنها على سبيل المثال الأخطاء الدوائية القاتلة حيث التفاعلات الكيميائيه بين الأدوية والتي تنتج من استخدام أدوية موصوفة حديثا مع أدوية يستخدمها المريض سابقا.

وأشارت التقارير إلى أن أكثر من مليوني شخص سنويا يتعرضون للتفاعلات الكيميائية بين الأدوية في أمريكا نتج عنها تنويم في المستشفيات وعدد من الوفيات. فيما كشفت دراسة أخرى بأن 28% من أسباب الذهاب لقسم الطوارئ في المستشفيات الاستخدام الخاطئ للأدوية.

وحذر المطيري بأن الخطر يزيد أكثر عند الأخذ بتجارب المرضى الآخرين حيث أن بعضهم يضع تجربته مع مرض معين في وسائل التواصل الاجتماعي ويجدها مريض آخر لديه نفس الأعراض مما يجعله يتبع نصيحته والتي لا تتناسب مع حالته صحته.

وبين أن في هذه الأيام ومع اهتمام المجتمع بوباء كورونا فان البعض يصف العلاج بالاعشاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الأعشاب ربما يكون لها أضرار حيث أن بعض الأعشاب قد تبطل مفاعيل أدوية والبعض الآخر يزيد من مفاعيل الأدوية وهذا يشكل خطر على سلامة المرضى.

وفي نهاية حديثه أكد المطيري وجوب توعية المجتمع بالطرق الصحيحة للحصول على المعلومة الصحية وطريقة التعامل معها حتى لا تتحول الاستشارة لخطر يهدد سلامة المرضى.