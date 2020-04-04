الصحة العالمية: نحاول دائما التأكد من بيانات الدول بشأن إصابات ووفيات كورونا

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنه “لم يكن هناك دليل علمي لانتقال فيروس كورونا بين الأشخاص إلا في منتصف يناير الماضي”.

وأضافت المتحدثة، في مؤتمر صحفي: نحاول دائما التأكد من البيانات التي تقدمها الدول بشأن فيروس كورونا على أساس علمي.

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)حول العالم أن عدد الإصابات بلغ اكثر من مليون و117 ألف حالة حتى صباح اليوم السبت .

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و117الف و880 حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم السبت.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ .228994 وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 59 ألف و203 حالات.