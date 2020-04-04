القصيم: القبض على مواطن ومقيم خالفا إجراءات الحد من انتشار كورونا المستجد

تمكنت شرطة القصيم من ضبط شخصين، اليوم السبت، بعد أن خالفا الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه تم القبض عليهما إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الأشخاص يوثق حلاقة العامل له داخل أحد محلات الحلاقة ونشره لذلك، في مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس “كورونا”، المتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية.

وبين أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض عليهما، وهما مواطنٌ، ومقيمٌ من الجنسية الهندية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.