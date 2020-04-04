الكويت تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا #عاجل

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن متحدث باسم وزارة الصحة قوله إن الكويت سجلت اليوم السبت أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

كما قال المتحدث إن عدد المصابين زاد 62 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 479 حالة.

كما سجّلت الكويت اليوم شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أن حالات الشفاء تعود لعشرة مواطنين كويتيين (8 رجال و2 نساء) وحالة لمقيمة.