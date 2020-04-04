مدينة_الملك_عبدالعزيز_للعلوم_والتقنية تطلق المسار السريع لدعم بحوث كورونا #عاجل

أعلن نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمرض كورونا المستجد.

وقال نائب رئيس المدينة، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن البرنامج يهدف لتقديم الدعم المالي المباشر عن طريق منح البحوث التي تُقدم للعلماء والعالمات في مراكز البحوث والجامعات السعودية، ليتمكنوا من توفير مستلزمات البحث.

كما أوضح أن البرنامج يركز على مجالات محددة وهي : تطوير الاختبارات التشخيصية للفيروس المسبب للمرض – تطوير الفحوصات المناعية المصلية – دعم البحوث المسحية والدراسات الوبائية – دعم أنظمة الذكاء الصناعي.

وكشف المتحدث أن المدينة تتيح للباحثين والباحثات المهتمين في المجال، الاستفادة من مختبراتها وبنيتها التقنية، سواء في المركز الرئيسي بالرياض، أو في مختبراتها الطرفية حول المملكة.