بعد 12 ألف وفاة.. إسبانيا تمدد إجراءات العزل لأسبوعين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت أنّ بلاده ستمدد إجراءات العزل التي بدأت في 14 آذار/مارس لأسبوعين إضافيين بهدف الحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وتنتهي المدة الجديدة في “25 نيسان/أبريل” ضمناً.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة إن “جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ستطلب من جديد إذن مجلس النواب لتمديد، للمرة الثانية، حال التأهب” التي سمحت بفرض عزل يُعتبر من بين الأكثر شدةً في العالم.

وسجّلت إسبانيا، وهي ثاني أكثر دولة تضرراً في العالم بالفيروس بعد إيطاليا، 11744 وفاة و124736 إصابة.

وأعلن عن شفاء 34219 حالة.