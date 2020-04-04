جامعة جونز هوبكنز: وفيات كورونا تتجاوز 60 ألفا على مستوى العالم

أشارت تقديرات خبراء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى أن عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا تجاوزت 60 ألف حالة على مستوى العالم.

وأفادت البيانات الصادرة عن الجامعة صباح اليوم السبت بأن عدد الإصابات بالعدوى في أنحاء العالم وصل إلى 13ر1 مليون حالة.

وأوضحت الجامعة أن غالبية حالات الوفيات (والتي بلغت إجمالا 60 ألفا و115 حالة) حدثت في سبع دول رتبتها الجامعة تنازليا على النحو التالي:

إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيران والصين.

ولا تزال الولايات المتحدة صاحبة أكبر عدد من حالات الإصابات المؤكدة حتى الآن بنحو 280 ألف حالة، فيما وصلت الوفيات هناك إلى أكثر من 7000 حالة.

ولا تزال ولاية نيويورك وعاصمتها التي تحمل نفس الاسم هي المنطقة الأكثر تضررا بالجائحة في أمريكا، بإصابات تتجاوز 100 ألف حالة، ووفيات بلغت نحو 3000 حالة.