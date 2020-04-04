مسؤول بالصحة الإيطالية للشعب: معركتنا ضد فيروس كورونا مستمرة بلا هوادة

صرح مسؤول بارز بوزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت بأنه يجب على الإيطاليين الاستعداد لكفاح طويل ضد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، داعيا إلى عدم التراخي في إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال دومينيكو أركوري، المفوض بقطاع الصحة الحكومي، في مؤتمر صحفي: “ابتعدوا عن التفكير في أنه وقت للتغيير أو انكم سوف تقومون بتطبيع سلوككم”.

وأضاف: “واصلوا التصرف مثلما فعلتم حتى الآن. ولكن كونوا على دراية أننا لن نخرج من هذه المأساة إذا لم يقم كل شخص بدوره”.

تخضع إيطاليا لإغلاق وطني منذ العاشر من آذار/مارس ولكن هناك علامات على التعب من الإغلاق خصوصا في المناطق الجنوبية التي كانت أقل تضررا من الفيروس.

وتهيمن عناوين وصور لأشخاص يتجاهلون قواعد البقاء في المنزل على صحف اليوم إلى جانب تعهدات السلطات بزيادة النقاط الشرطية.

وقال اركوري: “معركتنا ضد فيروس كورونا مستمرة بلا هوادة ولكن يجب أن نتجنب البدء في التفكير أننا نفوز، وأننا حاصرنا خصمنا وأننا على وشك أن تكون لنا الغلبة”.

وسجلت ايطاليا 115242 إصابة بكورونا و13915 وفاة وتعافي أكثر من 18 ألف شخص.