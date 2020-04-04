توفير 7 آلاف عبوة معقم وتسليمها لأمانة مكة لتوزيعها على الأماكن المتضررة

تبرع عضو مركز حي المسفلة ورجل الأعمال الشيخ أيوب مشرف الجمّال بمبلغ 250 ألف ريال لدعم أعمال أمانة العاصمة المقدسة الميدانية حيث تم تعاقد أمانة العاصمة المقدسة مع إحدى الشركات الكبرى لتوفير 7 آلاف حقيبة تحتوي على معقمات وأدوات نظافة وتعقيم لتوزيعها على سكان المناطق المتضررة وتكفل عضو مركز المسفلة بتحويل قيمة التكاليف للشركة المتعاقد معها.

وقال إن ذلك استمرارا لأنشطة مبادرة سواعد الحي التطوعي التي يشرف عليها مركز حي المسفلة في مكافحة وباء كورونا واستشعاراً من رجال الأعمال بالمجتمع المكي لمسؤولياتهم المجتمعية وتوافقاً مع مبادرة أمارة منطقة مكة المكرمة (براً بمكة).

وتم بفضل الله توزيع تلك الحقائب على دفعات وبشكل منظم مع الحرص على أن تصل لأغلب المناطق التي تم حظرها احتياطياً لتعم الفائدة المرجوة من هذه الحقائب وتساهم فعلياً في الحد من انتشار وباء كورونا.

ومن جهة أخرى، فقد أشاد وزير البلدية والشؤون القروية المكلف وأمين العاصمة المقدسة بمساهمة عضو مركز حي المسفلة ومبادرة سواعد الحي التطوعي، وحسهم الوطني لإطلاق هذه المبادرة التي تنطلق من استشعار مركز حي المسفلة ورجل الأعمال الشيخ أيوب الجمّال لمسؤولياتهم الوطنية ولتضاف لجهودهم المجتمعية لمكافحة وباء كورونا.

يشار إلى أن عضو مركز حي المسفلة الشيخ أيوب الجمّال كان قد ساهم بمبلغ مماثل مائتين وخمسين ألف قبل أسبوع لمساندة وزارة الصحة في مهامها الميدانية.