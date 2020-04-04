بعد أمريكا.. وفاة طفل عمره 5 سنوات إثر إصابته بكورونا في بريطانيا

توفي طفل في الخامسة من عمره إثر إصابته بكوفيد-19 في بريطانيا التي أعلنت السبت تسجيل أكثر من 708 وفيات خلال 24 ساعة، في عدد قياسي جديد يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4313.

وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي أعلنت وفاة الطفل في بيان أن آخر الوفيات التي تم تسجيلها تشمل 637 مريضا تتراوح أعمارهم بين خمس و104 سنوات. وذكرت أن أربعين منهم تبلغ أعمارهم بين 48 و93 عاما لم يكونوا يعانون من أي مشاكل صحية سابقة معروفة.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن حاكم ولاية كونيتيكت الأمريكية، نيد لامونت، وفاة أصغر حالة مُصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وهي لطفل رضيع عمره 6 أسابيع فقط.

وقال لامونت، عبر حسابه الرسمي في تويتر، إن الحالة تعود لطفل حديث الولادة، يعيش في عاصمة الولاية هارتفورد.