اعتقال مهاجم اتحاد جدة بسبب لكسره حظر التجول في صربيا

أعلنت الشرطة الصربية اليوم، اعتقال ألكسندر بريوفيش، مهاجم اتحاد جدة، يوم الجمعة، لخرقه حظر التجول المفروض في صربيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الصربي الرسمي عن فلاديمير ريبيتش، قائد الشرطة الوطنية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان قوله: اعتقل بريوفيتش مع عدة أشخاص آخرين وحولوا إلى مكتب الادعاء، لقد انتهكوا حظر التجول عندما كانوا يتناولون الشراب في بهو مطعم بأحد فنادق بلغراد، بعد موعد بدء سريان الحظر في الخامسة مساء وكانوا أكثر من خمسة أشخاص في المجمل.

وأوضح ريبيتش: الفندق أيضا يتحمل مسؤولية لأن القواعد تنص على عدم تقديم أي أطعمة أو مشروبات، فيما عدا توصيل الطلبات للمنازل.

وفرضت الحكومة الصربية حظرا للتجول من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا خلال أيام الأسبوع في حين فرضت حظرا أشد صرامة خلال عطلة نهاية الأسبوع بداية من الواحدة مساء السبت وحتى الخامسة من صباح الاثنين بهدف احتواء العدوى.

كما طلبت الحكومة من السكان عدم الخروج في نزهات أو ممارسة أي أنشطة ترفيهية وكذلك تجنب أي تجمعات عامة للحد من انتشار الفيروس.