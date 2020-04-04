سفارة المملكة في بريطانيا توضح حقيقة فتح الرحلات إلى السعودية

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، حقيقة فتح رحلات الطيران إلى المملكة.

وكان نشطاء عبر التواصل الاجتماعي نشروا أخبارا تتضمن مواعيد رحلات الطيران من بريطانيا إلى السعودية، وثارت تساؤلات حول مواعيد رحلات العودة.

وقالت السفارة عبر موقعها الرسمي على تويتر “لا تزال الرحلات إلى المملكة معلقة بالوقت الحالي وسيتم موافاتكم بما يخص هذه الإجراءات حين صدورها من الجهات المختصة بالمملكة”.

وأكدت السفارة “مساندتها لمواطنيها مع تمنياتنا للجميع بالسلامة في هذه المرحلة الصعبة عسى ان نتجاوزها بصلابة وعزيمة وبعلو الاحساس بالمسؤولية الجماعية”.