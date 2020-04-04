إسبانيا تقرر تقديم شكوى دبلوماسية بعد استيلاء تركيا على شحنة طبية اشترتها الأولى من الصين لمكافحة كورونا

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن السلطات الإسبانية قررت تقديم شكوى دبلوماسية في حق تركيا بعد استيلاء أنقرة على شحنة أجهزة ومعدات طبية اشترتها إسبانيا من الصين لإنقاذ مقاطعات تفشى فيها فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، الجمعة، أن السلطات التركية استولت على طائرة محملة بأجهزة تنفس كانت في طريقها من الصين إلى إسبانيا.

وكشفت وزيرة الخارجية الإسبانية جونزاليس لايا، أن الحكومة التركية تحتجز في أنقرة شحنة من الإمدادات الطبية تم شراؤها من الصين قادمة لإسبانيا منذ السبت الماضي.

وأضافت أن الحكومة التركية فرضت قيودًا على صادرات الأجهزة الطبية على أراضيها بدافع قلقهم بشكل رئيسي من قدرتهم على الحفاظ على نظامهم الصحي.

وتعد هذه الشحنة ثمينة لأنها تحتوي على 162 جهاز تنفس لعلاج مرضى فيروس كورونا الخاصة بوحدات العناية المركزة، وفق وسائل إعلام إسبانية.

واحتجزت الجمارك التركية الشحنة بعد إيقاف الطائرة القادمة من الصين يوم السبت الماضي واستولت على أجهزة التنفس التي تحتاجها إسبانيا بشكل عاجل لوقف نزيف ضحايا الوباء الفتاك.

وتخطت إسبانيا إيطاليا في عدد الإصابات، حيث أعلنت السلطات، الجمعة، عن تسجيل أكثر من 900 وفاة بالوباء لليوم الثاني على التوالي، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 10,935 بعد تسجيل وفاة 935 خلال 24 ساعة، وتبلغ الإصابات 117710، لتصبح الثانية عالميا بعد أميركا.