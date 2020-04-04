ترمب: آلاف الجنود سيشاركون في مواجهة كورونا.. وانتظروا الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن آلاف الجنود سيشاركون في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف “طلبنا من الشركات المعنية إنتاج 180 مليون قناعا طبيا.. سنعتمد كل يوم معايير مختلفة لمواجهة عدو متغير، ولابد أن نتخلص من كورونا للعودة إلى العمل”.

وتابع: “مواجهتنا لكورونا تسير بشكل جيد رغم ارتفاع أعداد الموتى.. ونستخدم قانون المنتجات الدفاعية لمواجهة كورونا.. ولابد أن نتخلص من الفايروس للعودة إلى العمل”.

وقال”سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع القادمة.. ونعمل على تأمين أجهزة تنفس صناعي لكل الولايات والفايروس ينتشر في مناطق لا يمكن تخيلها.. وسنستخدم كل الموارد والصلاحيات لحماية الأمريكيين.”.