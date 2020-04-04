متحدث الصحة: مصاب واحد تسبب في إصابة 70 شخصا بسبب المخالطة

صرح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، بأن منحنى تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد متذبذب حاليا، وهذا كان أمرا متوقعا في هذه المراحل، وأن حالات عدوى بالمخالطة لـ70 شخصا حدثت بسبب شخص واحد مصاب.

وقال العبد العالي، في لقاء على قناة ام بي سي أخبار، إن الفارق في تسجيل حالات الوفيات أو التعافي حول العالم يخضع لأمور تتعلق بالإنسان المصاب، بمعنى أنه كلما كانت متقدما في العمر أو كان مصابا بأمراض مزمنة أو اضطرابات في المناعة كانت الفرضة أعلى أن تكون الحالة حرجة.

وأضاف أنه جرت العادة أن تكون العدوى في حالات المخالطين ما بين 30 و40 شخصا من حالة إيجابية واحدة، إلا أنه حدث أن تسبب شخص مصاب في عدى أكثر من 70 مخالطا، لكن تم احتواؤهم في تحدٍ كبير.