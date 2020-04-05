أخصائي نفسي سعودي يوّضح حقيقة فيروس كورونا

كشف أخصائي نفسي سعودي حقائق مثيرة عن وباء كورونا الذي اجتاح العالم. وقال أنه تم نشر حوالي مليوني تغريدة تحتوي على نظريات مؤامرة ومعلومات مغلوطة حول الفيروس على مدى ثلاثة أسابيع في يناير وفبراير ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وأكد عبدالله المحمادي – أخصائي علم النفس السيبراني وقائد المجموعة التطوعية للأمن النفسي السيبراني التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ان منظمة الصحة العالمية صاغت مصطلح – ( infodemic ) – وأستخدم بشكل رسمي في الثاني من فبراير 2020 وذلك لوصف فائض المعلومات سواء الصحيحة أو المغلوطة مما يجعل العقل في حيرة وإرتباك في الوصول للمعلومات و الإرشادات الصحيحة.

وأشار المحمادي الى أن الوباء المعلوماتي هو عبارة عن كم هائل من المعلومات العامة

والمكررة والمضللة مما يؤدي إلى صعوبة في الإستيعاب و عبء معرفي يؤثر على قدرتنا في إتخاذ القرارات وهذا أمر طبيعي فالعقل البشري لايمكنه معالجة هذا الكم الهائل من المعلومات فكون الوباء مجهول المصدر وتعذر وجود لقاح للان ساعد في توليد الخوف والقلق

والذعر وهي إستجابة فسيولوجية وتغير في الحالة النفسية والمزاجية وهذا ماشاهدناه في التدافع في بعض البلدان في المراكز التجارية.

وقال: سرعان ما استجابت الجهات المسؤولة لدينا في تطمين المواطنين بوفرة المنتجات الغذائية وقد تجد أخطاء في بعض التصرفات السلوكية في كيفية مكافحة العدوى ليس جهلاً ولكن بسبب العبء المعرفي وإنخفاض الإدراك.

وأشاد المحمادي بأبطال الصحة في تفانيهم و عملهم بدون كلل أو ملل في التصدي لهذه الجائحة و عملهم لأكثر من – ( 12 ) – ساعة، كما طالب المواطنين والمقيمين بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار عن المرض.