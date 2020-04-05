مستوى مرتفع لوفيات #كورونا في فرنسا.. والحكومة: وصلت لـ 7560 حالة

وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى مستوى مرتفع يوم أمس السبت بعد أن ضمت الحكومة عددا أكبر من حالات الوفاة التي لم يكن يتم الإعلان عنها من قبل في دور المسنين.

وأعلنت وزارة الصحة 441 حالة وفاة جديدة من كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية يوم السبت وهو ما يقل من المستوى المرتفع الذي أعلن يوم الجمعة وبلغ 588 حالة وفاة. وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات إلى 5532.

وأضاف ذلك 2028 حالة وفاة جديدة إلى الحصيلة العامة لإجمالي عدد الوفيات والذي بلغ 7560 حالة.

ويمثل الآن عدد حالات الوفاة في دور المسنين نحو ثلث إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا.

وقال المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية جيروم سولومون في لقاء يومي مع الصحفيين إن “هذه الجائحة غير مسبوقة تماما. من الضروري أن يحترم الناس البقاء في المنازل الآن ليس وقت التخفيف”.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في المستشفيات ارتفع 4267 حالة جديدة ليصبح 68605 حالات بزيادة سبعة في المئة ولكن أقل من النسبة المسجلة يوم الجمعة وهي تسعة في المئة.

ولكنه قال أيضا إن عدد الحالات” المؤكدة أو المحتملة” في دور المسنين زاد 20 في المئة إلى 21348 .