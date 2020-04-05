التجمع الصحي الأول: توصيل الأدوية إلى المنازل بالرياض

استمرارًا للجهود التي تقوم بها (الصحة) للتصدي لفيروس (كورونا) والحد من انتشاره، أطلق التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى مبادرة بعنوان “خلك فـي البيت أدويتك توصلك”.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإدارة التنفيذية بالتجمع وقطاعاته للوقاية من فيروس (كورونا) وتقليل عدد المراجعين للمستشفيات، وقد تم تخصيص رقم لكل مستشفى في منطقة الرياض للتواصل المباشر والحصول على الأدوية وفق الخطة العلاجية لكل مريض.

وأكد “التجمع الأول” على أهمية التزام كافة أفراد المجتمع بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والتي تنشرها حسابات الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

يذكر أن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى اتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تحد من مراجعة المستشفيات حفاظًا على سلامة المرضى والمراجعين، مثل تأجيل مواعيد العيادات، ومنع زيارة المرضى.