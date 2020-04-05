مغردون يطالبون بالقبض على فتاة تلفظت بألفاظ غير لائقة على موظف حكومي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بالقبض على فتاة، ظهرت في مقطع فيديو تتلفظ فيه على أحد رجال المرور وتطلق عليه بعض العبارات الجارحة، مدعية أنه قام بمخالفتها وهي لا تستحق تلك المخالفة، وتعلن أنها قامت بقطع إشارة مرور ولم تتخذ بحقها الإجراءات النظامية.

وطالب المغردون بمحاسبة المرأة على فعلتها، خاصة أنها قامت بهذا التصرف في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، والجهود المبذولة من كافة قطاعات الدولة لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.

في السياق؛ أشار مغردون إلى قرارات سابقة للنائب العام، وجه فيها بالقبض على حالات مشابهة، أقدمت على تصرفات غير مسؤولة مثل هذه الفتاة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.