تعليم الطائف: تسرب 377 معلمة ومعلمة هذا العام

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، ممثلة في إدارة شؤون المعلمين، أعداد المتسربين من شاعلي الوظائف التعليمية (بنين وبنات) والبالغ عددهم 377 متسربًا منهم 187 معلمًا و190 معلمة خلال هذا العام.

وأكدت إدارة شؤون المعلمين في بيان إحصائي نشرته على موقعها بـ”تويتر”، أن عدد شاغلي الوظائف التعليمية (بنين ) 13134 و14249 معلمة، منهم 2741 معلم طالبًا لنقل الخارجي و2908 طلاب لنقل الداخلي و3051 معلمة طالبة للنقل الخارجي و2519 طالبة لنقل الداخلي.

وأنهت إدارة شؤون المعلمين 172 عملية عبر نظام فارس و56 معاملة منجزة في نظام راسل و84 استفسارًا عبر نموذج الطلبات ومواقع التواصل منذ 21/7/1441هـ وحتى 11/8/141هـ.