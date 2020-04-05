متحدث هيئة المساحة يوضح آثار زلزال خليج العقبة

طمأن طارق أبا الخيل، المتحدث الرسمي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المواطنين والمقيمين، بعدم خطورة أو تأثير الهزة الأرضية التي حدثت صباح اليوم (الأحد)، في خليج العقبة.

وكان المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية رصد صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 8:4 هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4.5 على مقياس رختر، وعمق 14 كيلو، وتبعد عن 44 كيلو عن مدينة حقل.

وقال “أبا الخيل” إن زلازل خليج العقبة مرتبطة بالصدوع التحويلية الموجودة في المنطقة، كما أن هذا النشاط ليس بجديد، ويحدث هذا النشاط على فترات غير متباعدة.

وأضاف أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة يقوم بمراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة في المملكة عبر شبكة رصد منشرة في جميع المناطق.