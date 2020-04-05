المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعتمد التدريب عن بعد حتى نهاية الفصل الثاني

قررت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استمرار تطبيق التدريب عن بعد للمتدربين والمتدربات بجميع الكليات التقنية، والكليات التقنية العالمية، والمعاهد الثانوية الصناعية، والمعاهد الصناعية، ومعاهد العمارة والتشييد، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والمعاهد الأهلية العليا، حتى نهاية الفصل التدريبي الحالي.

كما قررت إعفاء جميع المتدربين والمتدربات من الحرمان لكل مقررات هذا الفصل التدريبي الحالي دون شرط.

وأتاحت المؤسسة، بحسب القرار، خيار حذف مقرر تدريبي، أو عدد من المقررات، أو الانسحاب من الفصل التدريبي لجميع المتدربين والمتدربات في الكليات التقنية، والكليات التقنية العالمية، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والمعاهد الأهلية العليا، والمعاهد الصناعية، ومعاهد العمارة والتشييد إلى يوم الخميس ١٤٤١/٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٣ م ولا يحتسب الانسحاب من رصيد المتدرب أو المتدربة.

وأوضحت المؤسسة أن المعدل التراكمي لهذا الفصل التدريبي لا يدخل في احتساب الإنذار لجميع المتدربين والمتدربات، ويتم تنفيذ التقويم النهائي الكليات التقنية، والكليات التقنية العالمية، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والمعاهد الأهلية العليا والمعاهد الصناعية، ومعاهد العمارة والتشييد في وقتها المقرر لها في التقويم التدريبي المعتمد وهو الثالث من شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بقرار من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بناء على الصلاحيات الممنوحة له، وبناء على القرار الوزاري بشأن تعليق الدراسة (مؤقتا) بجميع مناطق المملكة في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية حتى إشعار آخر، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.