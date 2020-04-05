الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة من مليشيا الحوثي بالجوف

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، من تحرير مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان صحفي، إن رجال الجيش الوطني بدعم من المقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية شنوا هجوماً واسعاً ضد مليشيات الحوثي شرقي مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وأضاف البيان، أن قوات الجيش تمكنت من التقدم قرابة 20 كيلومترا وصولًا إلى منطقة لقشع والخسف شرقي مدينة الحزم.

وأشار البيان إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي، فضلا عن أسر 17 حوثيا واستعادة ثلاث عربات وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وبالتزامن مع المعارك، استهدفت مقاتلات التحالف ، حسب ما أفاد البيان، تجمعات وتعزيزات للمليشيات في المنطقة “منها ثلاث دوريات تحمل تعزيزات بشرية كانت في طريقها إلى المليشيات شرقي الحزم، ما أدى إلى تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها”.