محافظ المويه يتفقد التموينات التجارية للتأكد من توافر الاحتياجات

كثفت محافظة المويه جهودها الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد ان تابعت سير الاجراءات التي أوصت بها اللجان التي تم تشكيلها في بداية الأزمة.

وقام سعادة محافظ محافظة المويه الاستاذ احمد بن عبدالله عبدالدائم يرافقه سعادة رئيس بلدية المويه خالد بن حمود العتيبي وعدد من منسوبي المحافظة والبلدية بتفقد عدد من التموينات التجارية بالمحافظة والتأكد من توافر الاحتياجات كافة واتباع وسائل السلامة التي تم التعميم بشأنها.

كما زار سعادة المحافظ والمرافقين له مركز ام الدوم واطلع على سير العمل في عدد من التموينات والتقى خلالها عدد من المواطنين واستمع لطلباتهم ومرئياتهم حيال مشاهداتهم اليوميه.