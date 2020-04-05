عاجل.. منصات “سكني” الرقمية تقدم خدماتها لـ188 ألف أسرة خلال مارس الماضي

سجّلت المنصات الرقمية لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تضاعف أعداد المستفيدين من الخدمات المتنوعة المتاحة من خلالها، إذ بلغ المعدل اليومي للمستفيدين منها 6 آلاف خدمة خلال شهر مارس الماضي، بإجمالي تجاوز 188 ألف أسرة عبر موقع وتطبيق “سكني”، ومركز العناية بالمستفيدين 199090، وكذلك حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر” بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا.

واستقبل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال مارس الماضي أكثر من 80,500 اتصال، كما تم التفاعل والإجابة على عدد من الاعتراضات والاستفسارات الواردة عبر موقع سكني منها 10,800 معالجة اعتراض ونحو 8600 استفسار، من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني.

فيما بلغ عدد الزيارات لتطبيق “سكني” نحو 60 ألف زيارة خلال الشهر الماضي بمعدل 2000 زائر يومياً ضمن خدمات متكاملة تختصر الوقت والجهد على المستفيدين بإجراءات مرنة دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، إذ يُوفر تطبيق “سكني” لأجهزة الهواتف الذكية منصّة إلكترونية للتسجيل والحجز الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية بعد معرفة حالة الاستحقاق للأسر، إضافة إلى استعراض مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية للمشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وكذلك حجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما تمت الإجابة على استفسارات أكثر من 28 ألف مواطن عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة “تويتر”، والذي خصصه “سكني” لمستفيديه للإجابة على كافة أسئلة واستفسارات المواطنين على مدار الساعة عبر حساب @SaudiHousingCC)) في تويتر، امتداداً لحرص البرنامج على خدمة كافة المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.

وأوضح “سكني” أن منصّته الإلكترونية (sakani.housing.sa) تتيح التحدث المباشر بين المواطنين وموظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة “تحدث معي” للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً من أراضي سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار تتراوح ما بين 250-750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

ويوفّر “سكني” كافة الخيارات والحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين حول المملكة ضمن نحو 73 مشروعاً توفّر أكثر من 132 ألف وحدة سكنية متنوعة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى، بالإضافة إلى الأراضي السكنية، والقروض العقارية المدعُومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص “سكني” على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّكهم ورفع نسبته إلى 70%، تماشياً مع أهداف “برنامج الإسكان” – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وكان برنامج “سكني” حقّق خلال الفترة الماضية أرقامًا قياسية منذُ إطلاقه حتى الآن بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، كما يستهدف “سكني” خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.