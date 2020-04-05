بلدية حوطة بني تميم تفعل 3 وحدات تعقيم ذاتية

عملت بلدية محافظة حوطة بني تميم، على تكثيف الجهود الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ⁧‫كورونا وذلك من أجل حماية المواطنين والمقيمين من هذا الوباء.

وتكثف البلدية أعمال الرش والتطهير والتعقيم في الحدائق والمرافق والأسواق العامة والمحلات التجارية والطرق العامة بالإضافة إلى المداخل والأسوار الخارجية لمباني الجهات الحكومية وأسفرت هذه الجهود عن مشاركة 192 عاملًا ومراقب للإصحاح البيئي و57 آلية ومعدة تم خلالها عمل 216 جولة رقابية للمختصين بالصحة العامة وتطهير 734 موقعًا وتم ضبط 29 مخالفة وإغلاق 8 محلات مخالفة.

كما كثفت البلدية أعمال النظافة العامة حيث بلغ إجمالي كمية مخلفات النفايات 2160 طنًا وبلغ كمية مخلفات الأنقاض 250 طنًا.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، أن البلدية تعمل على مدار الساعة بكامل طاقمها البشري والآلي لخدمة المحافظة، متابعًا: “نهتم بصحة المواطن والمقيم فقد أطلقنا مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى بلديات المنطقة وذلك بتركيب 3 وحدات تعقيم ذاتية مزودة بكاميرات استشعار حرارية لقياس درجات الحرارة، وحددت البلدية مواقع تركيبها في مبنى البلدية – سوق الخضار والفاكهة – مقر سكن عمال البلدية، وتهدف البلدية من خلالها إلى الكشف السريع عن أي حالة تعاني من ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى التعقيم والتطهير لكل زائر لتلك المواقع”.

كما أكد “القحطاني” بأن البلدية فعلت خمس قنوات لتواصل المواطنين معها وذلك تسهيلًا لخدمة المواطنين والمقيمين وهي (بلدي للخدمات الإلكتروني – هاتف الطوارئ 940 – واتس أب 00966115551113 – تويتر – سناب شات).