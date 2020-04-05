أوضحت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة انه في حال مغادرة الطالب لبلد الدراسة سوف يستمر الصرف عليه حتى نهاية فصل الربيع ٢٠٢٠م لمن هم مسجلين ومستمرين بالدراسة ، على ان لاتؤثر مغادرتهم على وضع إقامتهم القانوني ، وتقديم إفاده بذلك من قبل الجامعة. وأما مايخص فصل الصيف ..
الدراسة في فصل صيف ٢٠٢٠ م اختيارية ، وفي حال رغب الطالب الدراسة يستمر الصرف عليه ، على ان تكون الدراسة عن بعد و بموافقة وإفادة الجامعة بأن وجود الطالب خارج بلد الدراسة لن يؤثر على وضعه القانوني للاقامة.
عاجل .. الملحقية في أمريكا: الطالب المغادر لبلد الدراسة سوف يستمر الصرف عليه حتى نهاية الربيع ٢٠٢٠م
أوضحت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة انه في حال مغادرة الطالب لبلد الدراسة سوف يستمر الصرف عليه حتى نهاية فصل الربيع ٢٠٢٠م لمن هم مسجلين ومستمرين بالدراسة ، على ان لاتؤثر مغادرتهم على وضع إقامتهم القانوني ، وتقديم إفاده بذلك من قبل الجامعة. وأما مايخص فصل الصيف ..