مستشفى القويعية توضح حقيقة نقل مصابين بـ #كورونا و مطالبات بالقبض على أصحاب التسجيلات الصوتية المثيرة للهلع #عوده_امنه

بعد تداول مقطع فيديو و أخبار و تسجيلات صوتية أفادت بنقل حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ بعد مشاركتهم في مناسبة عائلية إلى مستشفى القويعية أوضحت المستشفى حقيقة الأمر،اليوم، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”

و أفادت إدارة المستشفى بأنه إشارة للمقطع المتداول بشأن نقل حالات مصابة بفايروس كورونا لقرى تابعة لمحافظة القويعية لذا ننوه بان المقطع المذكور غير صحيح ونرجوا اخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم تداول تلك الأشاعات

و أشاعت تلك المقاطع الصوتية ذعرا بين المواطنين و المقيمين فيما طالب الكثيرون بالقبض على أصحابها و تقديمهم للمساءلة مستنكرين مثل هذه الأخبار و الشائعات التي تضر بالوطن و أمنه الاجتماعي.

و كانت النيابة العامة شددت على منع تلك الأعمال ، وأعلنت تجريمها بالسجن و الغرامة