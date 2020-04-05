تفاعل كبير من سفارات المملكة لعودة المواطنين #عودة_آمنة

فور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج، أعلنت وزارة الخارجية لعموم المواطنين والمواطنات الكرام المتواجدين في الخارج عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.

وتفاعلت سفارات المملكة في دول العالم مع الخدمة الإلكترونية المعلنة من قبل وزارة الخارجية، ودعت المواطنين الراغبين في العودة إلى تسجيل الطلبات إلكترونيًا لتحديد مواعيد السفر .

وأشارت السفارة السعودية في لندن إلى تأكيد وزارة الخارجية على أهمية استكمال البيانات إذا تم التسجيل سابقا من السفارة، وبأن المنصة الإلكترونية تعتبر المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال مركز آمر: 00966112249701.

ودعت السفارة السعودية في القاهرة المواطنين السعوديين المتواجدين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى المملكة، الدخول على المنصة الالكترونية للتسجيل على العنوان التالي: ⁦https://mofa.gov.sa/es.

وقالت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فنلندا، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، للمواطنين السعوديين “نحن في خدمتكم ونتمنى لكم عودة آمنة”.

فيما شاركت سفارة المملكة العربية السعودية في مملكة السويد – استكهولم، في هاشتاج #عودة_أمنة لدعوة المواطنين السعوديين إلى التفاعل مع إعلان وزارة الخارجية السعودية والتسجيل في الرابط الإلكتروني لمن رغب في العودة.

كما تفاعلت كل من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سويسرا، وكوريا الجنوبية، وأوزبكستان، ونيبال، جمهورية غينيا، بنجلادش، كينيا، ونيودلهي، واليابان، والأرجنتين، والكويت، وبقية دول العالم مع إعلان وزارة الخارجية لتوفير كافة الإمكانات والخدمات للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة.