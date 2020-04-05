الحكومة البريطانية: نقل جونسون للمستشفى لاستمرار معاناته من أعراض كورونا منذ إصابته قبل 10 أيام

أعلنت الحكومة البريطانية نقل بوريس جونسون، رئيس الوزراء، للمستشفى نتيجة استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا منذ إصابته قبل 10 أيام.

وفي اليوم العاشر من دخوله الحجر الصحي المنزلي عقب إصابته بفيروس كورونا، تتزايد المخاوف حول صحة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث يقول مساعدوه إنه “يبدو مخيفا”، وفقا لوكالة الانباء الفرنسية.

ويصر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الذي تعافى بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، على أن جونسون “على ما يرام” لكن لا تزال درجة حرارته مرتفعة، لكنه قال إنه لا يعرف ما إذا كان جونسون قد خضع للكشف من قبل الأطباء.