رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران يعترف: الأزمة خرجت عن السيطرة

اعترف علي رضا زالي، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران بأن الأزمة خرجت عن السيطرة في العاصمة الإيرانية.

وقال زالي “أحذر بجدية؛ حالة السيطرة على فيروس كورونا في طهران ليست على ما يرام، وخروج المواطنين إلى الشوارع خلال الأيام الماضية أرهق الكوادر الطبية”، وفقا لموقع إيران إنترناشيونال.

وارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في إيران، الأحد، ليصل إلى 3603، فيما تخطى عدد الإصابات الـ58 ألف حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن 151 شخصا فقدوا حياتهم بسبب “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح أن إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس، لديها الآن 58226 إصابة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.