القبض على قائدي سيارتين دهسا رجلي مرور في جدة أثناء “منع التجول”

ألقت أجهزة الأمن في جدة، اليوم، القبض على قائدي سيارتين دهسا رجلي مرور في حادثين منفصلين، يجمعهما مخالفة قرار منع التجول للوقاية من فيروس كورونا.

الحادثة الأولى على طريق التحلية، عندما حاول شاب الهرب من نقطة أمنية وأثناء ذلك دهس رجل أمن من منسوبي إدارة مرور جدة، وفقد السيطرة على السيارة وأصيب في حادث.

وعلى جسر الميناء غرب فندق قصر المدينة، حاولت سيارة داخلها شابان وفتاة الهرب بعد رؤية رجال الشرطة على أثر مخالفتهم قرار منع التجول، وأثناء ذلك دهس أحد رجال المرور برتبة رقيب وصدم مركبات أمنية، وتمكن رجال الأمن من ضبطه في حينها.