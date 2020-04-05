وزير البلديات المكلف يواصل جهود مكافحة كورونا بمضاعفة الطاقة التشغيلية لمركز البلاغات

اتخذ الوزير المغير ماجد الحقيل عدة إجراءات استباقية ووقائية في قطاع البلديات منذ بداية أزمة كورونا، وكثف من جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مواجهة الجائحة من خلال النواحي التقنية، مما أثمر عن المعالجة الفورية لما يزيد عن 69 ألف بلاغًا بأسبوعين مؤخرًا، بمعدل 5000 بلاغ يوميًا عبر نظام البلاغات 940؛ وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، إنفاذًا لتوجيهات القيادة بالحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء.

وواصل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف جهوده في قيادة القطاع البلدي، حيث وجه معاليه بمضاعفة العاملين في منظومة البلديات الطاقة التشغيلية لنظام البلاغات والشكاوي 940، والرد على اتصالات المواطنين والمقيمين، عبر الأرقام الهاتفية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال التي وفرتها النظم التقنية للبلديات على مدار الساعة، ومعالجة البلاغات على الفور.

وتؤدي البلديات دورها كدرع وقائي للوطن من خلال اتخاذ الإجراءات الحازمة حيال تلك البلاغات، وإغلاق المنشآت المخالفة على إثرها، وتطبيق العقوبات بحدها الأعلى على المخالفين وإحالتهم للجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

يشار إلى أنه ييتم التعامل مع البلاغات الواردة وفق آلية محددة، حيث يتم فور استلام البلاغات تقسيمها إلى خمسة مستويات حسب درجة خطورتها، وهي: بلاغات خطيرة جدًا يتم التعامل معها خلال ساعة من تلقي البلاغ، بلاغات خطيرة يتم مباشرتها خلال ساعتين، بلاغات هامة يتم التعامل معها خلال 12 ساعة، بلاغات طارئة يتم مباشرتها حسب نوع البلاغ، وأخيرًا بلاغات عادية. ومن أبرز تلك البلاغات؛ مخالفات بعض المنشآت في ضوابط الوقاية وعدم الإغلاق، مخالفات صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، وعدم الالتزام بقرارات مكافحة كورونا، وأيضًا مخالفات الأسواق والمجمعات التجارية، ومخالفات الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض، بجانب تقديم الوجبات الداخلية في المطاعم، وأيضًا مخالفات التجمعات في الحدائق، ومخالفات الأسواق الشعبية والمزادات والحراجات.