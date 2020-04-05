أسرار من خلف الكواليس .. كيف تم تأمين خطاب ملكة بريطانيا من #كورونا

هو الخطاب الخامس لها منذ جلوسها على عرش بريطانيا قبل68 عاما، و الذي تحدثت فيه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية للشعب البريطاني بشأن أزمة كورونا

و لحماية الملكة الطاعنة في السن من أي خطر، كان لابد من اتخاذ اجراءات مشددة لحمايتها من العدوى فربما تخالط إليزابيث أحد المصابين دون أن يدري أحد فكورونا أصبح لا يؤتمن خاصة بعد اصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

و جرى تصوير الخطاب في غرفة كبيرة لضمان وجود مسافة كبيرة بينها وبين المصور الذي ارتدى قفازات وكمامة وكان الشخص الوحيد في الغرفة معها

و في خطاب نادر للأمة استلهمت الملكة إليزابيث أجواء الحرب العالمية الثانية وقالت للشعب البريطاني اليوم الأحد إن الشعب سينتصر على فيروس كورونا إذا صمد في وجه إجراءات العزل العام.

و دعت إليزابيث البريطانيين إلى التحلي بعزيمة أسلافهم

وإثبات أنهم في قوة الأجيال السابقة.

وقالت الملكة البالغة من العمر 93 عاما في كلمتها التي ألقتها

من قصر ويندسور حيث تقيم مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما) “نواجه

هذا المرض معا وأود التأكيد لكم على أنه إذا ظللنا متحدين وصامدين فسنتغلب عليه”.

وتابعت “سنلتقي مرى أخرى.. والأيام الأفضل ستعود من جديد” في إشارة مباشرة لأشهر أغنية بريطانية في سنوات الحرب في حقبة الأربعينيات عندما كانت الملكة في سن المراهقة.

وأضافت “رغم التحديات التي واجهناها من قبل فإن هذا التحدي مختلف. إننا نتشارك هذه المرة مع جميع الأمم في جهد مشترك مستفيدين بإنجازات العلم الرائعة والحب الغريزي للتداوي. سننجح وسيُنسب هذا النجاح لكل واحد منا”.

وأذيع الخطاب بعد ساعات من إعلان المسؤولين ارتفاع عدد وفيات المرض في بريطانيا في الأربع والعشرين ساعة الماضية بواقع 621 حالة إلى 4934 في ظل توقعات باستمرار ارتفاع أعداد الوفيات هذا الأسبوع.

ووجهت الملكة الشكر لمن التزموا بيوتهم وساعدوا بذلك في تجنيب الآخرين مشاعر الحزن التي تعيشها بعض الأسر بالفعل.

وأثنت كذلك على العاملين في مجال الرعاية الصحية لتفانيهم في العمل وامتدحت القصص “المؤثرة” لمن يوصلون الغذاء والدواء للمحتاجين في مختلف دول الكومنولث.

وقالت إليزابيث إن الوضع الحالي يذكرها بخطابها الأول للأمة

الذي ألقته عام 1940 عندما تحدثت هي وشقيقتها الراحلة مارجريت من قصر ويندسور وتطرقتا إلى الأطفال الذين جرى إجلاؤهم من منازلهم لتفادي الغارات الجوية لألمانيا النازية.

وأضافت أن الناس سيفخرون في المستقبل بطريقة تعاملهم مع مثل هذا التحدي ومواجهة ما جرى من تشويش على حياتهم.

وقالت “من سيأتون بعدنا سيقولون إن البريطانيين أبناء هذا

الجيل كانوا في غاية القوة… وإن صفات الانضباط والعزيمة الهادئة المرحة والشعور بالآخرين لا تزال تميز هذا البلد. إن الافتخار بما نحن عليه لا يتعلق بماضينا فحسب بل يحدد حاضرنا ومستقبلنا”.