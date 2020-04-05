أسعار النفط تتراجع 8% مع بدء التعاملات الآسيوية.. وبرنت قرب 32 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط 8% مع بدء التعاملات الآسيوية، مع تداول خام برنت قرب 32 دولارا للبرميل.

نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصدرين في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، السبت، أن الاجتماع الافتراضي الطارئ للمنظمة وحلفائها (أوبك+) لن ينعقد يوم الاثنين المقبل وسيؤجل إلى 8 أو 9 أبريل على الأرجح، للسماح بمزيد من الوقت للتفاوض بين منتجي النفط حول الحد من إمدادات الخام.

وقفزت العقود الآجلة للنفط، الجمعة، لثاني جلسة على التوالي وسجلت عقود الخام الأميركي وخام برنت كلاهما أكبر مكاسبهما من حيث النسبة المئوية منذ بدء تداول عقود الخامين القياسيين، بفضل آمال بأن اتفاقا عالميا لخفض الإمدادات حول العالم قد يتم التوصل إليه باجتماع مقبل.

وفي جلسة الخميس، سجل النفط أكبر قفزة ليوم واحد في تاريخ أسواق الخام بفعل احتمالات خفض في المعروض يعادل ما يتراوح بين 10% إلى 15% من الطلب العالمي.

وجاء هذا التعافي الحاد من أسابيع من الخسائر بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن روسيا والسعودية ستتفاوضان، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم توافق على خفض إنتاجها.