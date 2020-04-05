ترامب: انخفاض نسبة الوفيات في نيويورك بداية مبشرة وإيجابية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن انخفاض نسبة الوفيات في نيويورك بداية مبشرة وإيجابية.

سجلت السلطات في مدينة نيويورك الأمريكية محصلة قياسية جديدة لعدد الوفيات اليومي، بوفاة 630 شخصا ليرتفع عدد الوفيات في المدينة إلى 3565.

وشهدت مدينة نيويورك أغلب حالات الوفاة بسبب الوباء في الولايات المتحدة، كما أن الولاية التي تحمل الاسم نفسه، تشهد عدد إصابات بلغ 113 ألف حالة، وهو ما يقارب عدد المصابين في إيطاليا.

وتوقع حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن يصل الوباء إلى أقصى معدلاته خلال 4 إلى 14 يوما، وقال “جزء مني يفضل أن نكون بالفعل في قمة منحنى معدل الإصابات حاليا لكن الجزء الآخر يقول إنه من الجيد ألا نكون لأننا لسنا مستعدين بعد”.