خميس مشيط: إغلاق مطعمين ومداهمة شقة سكنية لتجهيز الأطعمة المخالفة

صادرت فرق الرقابة التابعة لبلدية الرونة الفرعية (٢١٣) كيلوجراما من المواد الغذائية المجهولة المصدر، وعدد (٩٥) علبة جاهزة للتوزيع تحتوي على خضار وبهارات ومخللات و (٩٥) دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال مداهمة شقة سكنية يسكنها عدد من العمالة الوافدة لتجهيز وتحضير الأطعمة لصالح عدد من المطاعم في محافظة خميس مشيط.

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية لبلدية الرونة الفرعية عن ضبط المخالفات الصحية والنظامية التي اشتملت على تحضير المأكولات بشكل غير صحي، ووجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حيث قامت البلدية بمصادرة كافة الأجهزة, والأدوات والمواد الغذائية من المسكن، لعدم صلاحيتها, ولمخالفتها الاشتراطات الصحية وإتلافها وإصدار غرامات بحق المخالفين وإغلاق الموقع و اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما أغلقت البلدية مطعمين آخرين ومصادرة وإتلاف العديد من الأدوات والمواد الغذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وفقاً للأنظمة بحقهما.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحملات الرقابية لبلدية خميس مشيط، ممثلة بالبلديات الفرعية، وفي صحة البيئة والرقابة المسائية ورقابة الأسواق لمراقبة المطاعم، التي تسعى دوماً في الحفاظ على الصحة العامة، من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، والمعايير المطلوبة.