القبض على “الإخوان” حارقي محصول #القمح في #السودان

تمكن المزارعون السودانيون من القبض على عصابة “اخوانية” تخصصت في حرق مساحات محصول القمح بالسودان وذلك لإحداث أزمة في السوق ودفع الشعب للثورة في وجه الحكومة.

التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” تفيد بان عددا من المزارعين بمنطقة ود الحداد نصبوا كمينا لمتطرفين تابعين للنظام السابق، وهم يقومون كل يوم بحرق المساحات الزراعية المليئة بمحصول القمح الذي حقق هذا العام أعلى إنتاجية في تاريخ السودان.

وعليه فقد تم اغلاق جميع المداخل والمخارج وتم على الفور القبض عليهم وهم يرتجفون من الخوف ويتوسلون للناس لكي لا يضربوهم وسط غضب كبير من جموع المزارعين الذين اجتهدوا رغما عن الظروف وسجلوا علي إنتاجية للقمح فاقت كل سنين حكومة الموت والذل بقيادة البشير وسيدلون باعترافات أمام الأمن السوداني تمهيدا لمحاكمتهم في أسرع وقت.