الموارد البشرية بتعليم الطائف تطلق 4 برامج تدريبية للإداريين وتدشن مبادرتها

اعتمدت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الموارد البشرية ٤ برامج تدريبية لشاغلي الوظائف غير التعليمية من الكادر الإداري (بنين وبنات) عن بعد عبر منصة إثرائي التابعة لمعهد الادارة العامة.

حيث يمكن للموظفين والموظفات الدخول والتسجيل في منصة إثرائي ثم الدخول على البرامج والتسجيل في الدورات المتاحة والتي تتمثل في إدارة الاداء الوظيفي ، وتخطيط الموارد البشرية وقد خصصت لمديري الإدارات والرؤساء بالإضافة إلى إدارة الاداء الوظيفي والانتماء والولاء المؤسسي لجميع الكادر الإداري (بنين وبنات) .

وتعد هذه البرامج التدريبية مهنية وتطويرية للكادر الإداري لإكسابهم النمو المهني وتطوير الاداء وزيادة المعرفة وتمهين الكادر الإداري .واتصفت هذه البرامج بالتنوع والتحديث والتجديد ، وتحظى بإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي. ومتابعة مدير إدارة الموارد البشرية عبدالله الحارثي .

الذي دعى جميع المتدربين بعد انتهاء البرنامج التدريبي من الدخول عبر الرابط

واكمال البيانات المطلوبة لاعتمادها وتسجيلها في إدارة الموارد البشرية .

إلى ذلك أطلقت إدارة الموارد البشرية مبادرة (بك نتميز) والتي تسعى إلى معرفة رأي المستفيد في مستوى الخدمة التي تُقدم له من خلال وحدات وشعب إدارة الموارد البشرية وكعنصر مهم جداً في قياس أداءوتقييم وتطوير أعمال هذه الإدارة وهذا المؤشر المهم في معايير ومرتكزات الجودة الشاملة ويأتي من خلال رأي المستفيدين من الخدمة بما ينعكس إيجاباً على الإرتقاء بمستوى الأداء.