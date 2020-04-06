المغرب: 1021 إصابة بـ #كورونا والوفيات 70

قالت وزارة الصحة المغربية مساء أمس الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب بلغ 1021 حالة أي بزيادة 138 حالة عن السبت الماضي.

وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية، إن عدد حالات الوفيات ارتفع عن ليلة أمس 12 حالة ليصل إجمالي حالات الوفيات بهذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية، كجائحة عالمية، إلى 70 حالة في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 76.

وأعلنت السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء إنشاء مستشفى ميداني مؤقت “مجهز بجميع المعدات الطبية، مخصص لمرضى كورونا، على مساحة 20 ألف متر مربع”.

وقال بيان إن هذا المستشفى سيضم حوالي 700 سرير، وسينجز خلال أسبوعين باستثمار 45 مليون درهم (نحو 4.5 مليون دولار).

وتأتي جهة الدار البيضاء، سطات، على رأس عدد الإصابات بكورونا، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة.