كورونا حول العالم: الإصابات فوق المليون و274 ألفاً والوفيات تقترب من 70 ألفاً

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليون و274 ألفا حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و274346 حالة حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 265 ألفا.وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات اقترب من 70 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحددة وتركيا وسويسرا.

وتجاوزت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة 336 ألف إصابة إلى جانب 9618 وفاة. وسجلت إسبانيا 131 ألف إصابة ونحو 12 ألف و600 وفاة.

وسجلت إيطاليا 129 ألف إصابة ونحو 16 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 81 ألفا و708 إصابة و3331 وفاة.