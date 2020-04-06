عاجل… هيئة تقويم التعليم والتدريب تؤجل موعد تطبيق اختبار التحصيل الدراسي وطرح إمكانية تقديم الاختبار عن بعد

حرصًا من هيئة تقويم التعليم والتدريب على سلامة الطلبة، والذي يأتي استمراراً لاهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بأبنائها، وحرصها على سلامتهم باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وما يتطلب ذلك من التزام الجميع بالتعليمات والإرشادات الرسمية لمنع انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه، فقد تقرر تأجيل تطبيق اختبار التحصيل الدراسيوالمقرر خلال الفترة من 24 – 28 شعبان 1441هـ إلى ما بعد شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، وسيعلن لاحقًا عن مواعيد وتفاصيل الاختبار التحصيلي.

وسيتم حفظ جميع الرسوم التي دفعها الطلبة المسجلون سابقًا ضمن حساباتهم الشخصية المسجلة للاستفادة منها في الاختبارات القادمة، أو تقديم طلب استرجاع نقدي إلى الحسابات البنكية من خلال تعبئة نموذج استعادة مبلغ الموجود في السجل المالي بحساب الطالب والطالبة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وسيعلن لاحقًا مواعيد تطبيق الاختبار الورقي خلال شهر شوال من عام 1441هـ في حال سمحت الظروف بذلك، وفي حال عدم إمكانية تطبيق الاختبار ورقيًا، فإن الهيئة تؤكد على استعدادها لتقديم اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية والنظرية “عن بُعد” من خلال منصة إلكترونية تضمن توفير الاختبار بشكل آمن وموثوق ومُراقب لجميع الطلبة الذين يحق لهم الالتحاق بالاختبار.

وتؤكد الهيئة أن هدف الاختبار التحصيلي هو تحقيقالعدالة والشفافية، ومساعدة الجامعات والكليات في عمليات المفاضلة والاختيار بموضوعية للطلبة المتقدمين خصوصًا للكليات والتخصصات النوعية، وأن مقدار الوزن النسبي لاختبارات القبول (القدرات والتحصيلي) هو قرار تحدده عادة الجامعات ويتفاوت حسب التخصصات والكليات المختلفة.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على جميع أبنائنا وبناتنا الطلبة بالاستفادة من الموارد التعليمية المتنوعة التي وفرتها وزارة التعليم لضمان استمرار العملية التعليمية، والاستفادة من المواد التدريبية المتوفرة في موقع الهيئة الإلكتروني مثل (برنامج التهيئة والتدريب) والذي تهدف الهيئة من خلاله إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المختبرين قبل دخول الاختبار الفعلي، ويتضمن البرنامج اختبار القدرات العامة باللغة العربية والإنجليزيةGAT و اختبار التحصيل الدراسي باللغة العربية والإنجليزية SAAT، واختبار كفايات اللغة الإنجليزيةSTEP ، مثمنة في هذا الإطار الجهود المقدمة في هذا المجال.