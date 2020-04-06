أربع شركات تتنافس على رعاية اتحاد جدة

أبدت أربع شركات رغبتها في الدخول ضمن قائمة رعاة نادي اتحاد جدة السعودي، في الوقت الذي واصلت فيه إدارة النادي التعاقد مع أكثر من راع في الفترة الماضية.

وستعقد إدارة الاستثمار بالنادي اجتماعا عبر الفيديو مع بعض مسؤولي الشركات الكبرى، وذلك في حال فسخ العقد مع شركة “إس.تيم”، الراعي الحالي لملابس الفريق.

وأن أربع شركات من بينها شركتان سعوديتان واثنتان أجنبيتان، تسعى للدخول ضمن رعاة اتحاد جدة.

وأن إدارة اتحاد جدة لن تتعجل في قرارها بخصوص رعاة الفريق، خاصة مع دخول شركات أخرى على الخط، حسب ما هو متوقع بعد الاتصالات التي تلقتها إدارة النادي.