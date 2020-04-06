بالصور.. “العتيبي” يقف ميدانيًا على جهود مرور وادي الدواسر في تطبيق منع التجول

وقف مدير شعبة مرور محافظة وادي الدواسر العميد محمد بن صمهود العتيبي، مساء (الأحد)، ميدانيًا على الجهود التي يبذلها مرور المحافظة في سبيل متابعة تنفيذ الأمر الملكي المتعلق بمنع التجول من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وتجول العميد ”العتيبي” في عددٍ من النقاط المرورية في طرق المحافظة المختلفة، موجهًا خلال الجولة شكره لرجال المرور على الجهود التي يبذلونها، الأمر الذي انعكس على نجاح تنفيذ الخطط وتقيد الجميع بتطبيق القرارات، وأيضًا عكس وعي أهالي وادي الدواسر بقرار المنع تجنبًا لانتشار الفيروس.

وبدت شوارع وادي الدواسر خالية من المركبات، في لوحة تعكس التزام الأهالي وتقيدهم بتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد بمنع التجول منذ اليوم الأول وحتى الآن.