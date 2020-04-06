“التعليم” تقرر تشكيل لجنة لتطوير مكاتب التعليم وتحدد مهامها

قررت وزارة التعليم، تشكيل لجنة لتطوير أداء مكاتب التعليم، استكمالًا لمنظومة التطوير في الوزارة.

وحسب ما جاء في قرار وكيل وزارة التعليم، يترأس اللجنة وكيل الوزارة وتضم في عضويتها كل من مدير عام الإشراف التربوي (بنات)، مدير عام الإشراف التربوي (بنين)، مدير عام شؤون المعلمين، إيمان بنت سالم الفريدي (الأمانة العامة لإدارات التعليم)، عبدالله بن سعد الغنام (مساعد مدير عام تعليم الرياض)، فتح بنت عبدالله العرفج (مساعد مدير عام تعليم الرياض)، غادة بنت عبدالعزيز الوعلان (مستشار وكيل التعليم العام)، عبدالله بن سليمان الحربي (مشرف عموم إدارة مكاتب التعليم)، فاطمة بنت محمد الأحمري (مشرفة عموم إدارة مكاتب التعليم)، فهد بن فائز الحقباني (مدير إدارة مكاتب التعليم) عضوة وأمينة

وأوضح القرار مهام اللجنة وتتمثل في تطوير آليات وضوابط افتتاح وإغلاق مكاتب التعليم، مراجعة صلاحيات مديري مكاتب التعليم وتطويرها، دراسة واقع مكاتب التعليم المشتركة وآلية العمل فيها، الإشراف على آليات اختيار قيادات مكاتب التعليم وتطويرهم.

وأتاح القرار للجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات ذات العلاقة من داخل الوزارة أو الميدان التربوي لإنجاز مهامها.