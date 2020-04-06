“الموارد البشرية” تصدر قرارًا بتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل لمواجهة #كورونا

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورنا.

وأتاحت الوزارة خلال الـ6 أشهر التالية لاتخاذ الدولة أي إجراءات استدعت تقليص ساعات العمل أو أي تدابير احترازية تحد من تفاقم أي حالة أو ظرف مما يشمله وصف القوة القاهرة والتي قد تحول دون القيام بالتزامات واردة في نظام العمل أو لا ئحته التنفيذية أو عقد العمل، لصاحب العمل أن يتفق ابتداء مع العامل على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من ايام إجازته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة 116 من نظام العمل، ولا يكون إنهاء العقد بعد ذلك مشروعًا إذا ثبت أن صاحب العمل قت انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.