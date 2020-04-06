عاجل.. شرطة الرياض: القبض على المغرد المسيىء لرجال الأمن والتشفي بدهس أحدهم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما قام به أحد الأشخاص من مشاركة في وسم أنشئ بعد حادث الدهس الذي تعرض له أحد رجال الأمن – رحمه الله ـ الجمعة الماضية، تضمنت إساءة لرجال الأمن عامة وتشفٍ بالمتوفى، فقد تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.