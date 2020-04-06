طبيب بعيادات كفى: المدخنون أكثر عرضة لـ”كورونا” والأمراض التنفسية

حذر مشرف عيادات جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة الدكتور علي بن أحمد باجابر، المدخنين من الاستمرار في هذه العادة السيئة خلال فترة انتشار كوفيد 19 لما في ذلك من خطر على حياتهم.

وقال الدكتور باجابر: “كما هو معلوم أن التدخين يقلل من قدرة جسم الإنسان على مقاومة الأمراض المعدية حيث إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التدخين أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل تنفسية حادة والالتهابات الرئوية مما يجعل التدخين يزيد من أعراض الفيروس سوءًا كونه مرتبط بالأمراض المزمنة للقلب والرئتين”.

وأضاف أن الدراسات بينت أن المدخنين عندما يتعرضون لعدوى شديدة مثل فيروس كورونا تزيد لديهم فرصة حدوث ما يسمى بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة والتي تحدث عندما يتراكم السائل في الأكياس الهوائية للرئتين وهذا السائل يمنع الرئتين بالامتلاء بالهواء الكافي مما يعني وصول الأوكسجين أقل لمجرى الدم، والمعروف أن كورونا يستهدف بشكل مباشر الجهاز التنفسي الذي يتأثر بشكل كبير بعادة تدخين السجائر، ناصحًا المدخنين خلال هذه الفترة بترك عادة التدخين لما لها من أثر كبير في اكتساب العدوى، وإن كان الإقلاع عنه نهائيا هو الأفضل والأكمل من أجل صحتهم وذويهم الذين لا يريدون فقدهم بسبب هذه السموم التي تحصد الملايين حول العالم.