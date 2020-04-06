أمانة نجران تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية على الأنشطة والمحالات التجارية

تواصل أمانة منطقة نجران تكثيف أعمال الرقابة والتعقيم والتطهير في الأماكن العامة والشوارع وأسواق النفع العام في جميع طرق وشوارع وأحياء المنطقة ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان ، أن أمانة المنطقة نفدت 11050جولة رقابية ميدانية على منافذ وأسواق النفع العام بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، للتأكيد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية, وقامت بتطهير وتعقيم 10360موقعاً ،تشمل المرافق الحكومية و الشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون، إلى جانب تنفيذ 4698 جولة للإصحاح البيئي بالمنطقة ومحافظاتها.

وأكد استمرار أمانة المنطقة والبلديات التابعة بتفعيل جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية والجولات الرقابية لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية حفاظاً صحة وسلامة المواطن والمقيم، داعياً الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية ، والتواصل عبر تطبيق بلدي أو على الرقم 940 لتقديم البلاغات والشكاوى.